受到COVID-19疫情影響，原訂5月開打的玉山盃全國青棒錦標賽終於確定開打日期，中華棒協宣布，玉山盃將自9日起恢復進行，不過由於國際棒壘球總會（WBSC）日前已宣布今年U18世界盃青棒錦標賽延至明年開打，因此今年玉山盃冠軍隊將不會有組訓權。

玉山盃共8隊參加，分為A、B兩組，採雙敗淘汰制，A組在三重棒球場進行，首輪高雄市碰上台南市、台中市交手新北市，B組則在平鎮棒球場開打，嘉義縣迎戰台北市、彰化縣碰頭桃園市；桃園市去年在冠軍戰以2比0完封高雄市，這次要前來尋求衛冕。

本屆玉山盃在疫情指揮中心規定比賽採閉門方式進行，因此不開放媒體到場採訪及球迷觀賽。而原本玉山盃冠軍隊將可獲得U18世界盃組訓權，但受到疫情影響，WBSC在7月底時宣布，原訂9月在美國佛羅里達州舉行的U18世界盃將延至2022年進行，因此本屆玉山盃冠軍隊伍將不會有組訓權。