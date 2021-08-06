憂需求疲弱，周四國際鐵礦石價格挫7%；因中國財政稅務總局公告8月擴大取消鋼品出口退稅，並對鋼鐵產量祭出更多限制，令市場擔心鐵礦石需求下滑，拖累其價格重挫，並為連續2個交易日下跌。

周四(8/6)62%國際鐵礦石價約跌7.2%，65%國際鐵礦石價約跌6.2%，58%國際鐵礦石價約跌6.2%；英國鐵礦石約跌6.6%；美國鐵礦石約跌7.2%。

大連期交所9月鐵礦石期約跌2.4%，近月焦煤約漲8%，焦炭持平；上海期交所近月螺紋鋼約跌0.1%，熱軋板捲持平，不鏽鋼約跌1.3%。(商品行情網)

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