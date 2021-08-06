疫情盼不到盡頭，繼藝文紓困4.0後，文化部宣布將自8月16日受藝文產業申請「積極性藝文紓困補助」，除補助藝文產業實體或線上藝文展演，也補助藝文工作者持續創作，不致人才流失。文化部長李永得表示，紓困如當下的急難救助，但藝文團隊需要的不只如此，更需要資源可支撐藝文工作者排練、創作等開支。

李永得表示，此次補助經費匡列約10億。藝文紓困4.0自然人申請現已截止，補助人數達3萬多人，比去年藝文紓困1.0及藝文紓困2.0補助對象總和還多出近2萬人，顯見此次疫情普遍而嚴重，而藝文環境估計1年內都很難回復過往，包含演出場所、民眾對群聚的疑慮、團隊能否持續創作等問題，仍需政府支持，期望以補助達到「人才不流失、創作不中斷、數位再進化」的目標。

補助包含藝文產業實體或線上藝文展演、創作能量及人才培力等3方案。李永得強調，不只表演團體，包含視覺藝術、工藝、出版、文創設計等領域都可申請。例如幾間書店若聯合推動書籍發表會等活動，即可提出計畫申請。這段時間也是培育人才的好機會，如欲舉辦工作坊等也可申請。文化部網站也將開放申請表格及須檢附文件等相關資料，供藝文工作者查詢。

文化部表示，每一事業或團體以補助一個計畫為原則，最高補助250萬元。劇組拍攝或表團演出所需防疫相關支出，如快篩、PCR檢測、防疫用品等也涵蓋於補助項目中。積極性藝文紓困補助將自8月16日上午9點起開放線上申請，申請期限至9月22日止。