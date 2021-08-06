台南市今宣布7座學校及市立游泳池作為選手訓練基地，提供南市選手為全運會安心備戰，（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

全國運動會10月中旬登場，台南市公私立游泳池配合中央防疫政策關閉多時，台南選手逾2個月無法訓練，台南市長黃偉哲多次向中央發聲，在考量選手與教練實際需求，確保台南市游泳選手訓練與未來全運會成績表現，黃偉哲今天宣布在符合防疫指引與共通規範下，訂定「台南市游泳選手組訓因應 COVID-19 防疫管理規範」，開放7座學校及市立游泳池給選手訓練，讓台南選手為全國運動會安心備戰。

教育局長鄭新輝表示，全國各游泳池從5月19日國內疫情警戒調升為三級起即關閉，即使目前警戒降件二級仍未開放，考量游泳選手訓練目的係為備戰全運會，和一般市民游泳目的不同，為解決游泳選手2個月未能下水訓練，因此規畫7座學校及市立游泳池作為選手專屬訓練基地，提供訓練地點包括後甲國中、大成國中、金城國中、永康國中、新興國中、新營游泳池、歸仁游泳池。

教育局強調，選手訓練期間除要遵循教育部公告的訓練防疫指引及共通性規範外，在游泳池內也要維持2公尺以上安全社交距離，上岸後即須馬上配戴口罩，兼顧防疫及訓練。

體育處表示，去年疾管署曾函釋新冠肺炎為新興傳染病，至目前為止，未有證據顯示游泳池內受感染，由於南市目前疫情相對緩和，考量選手確有回到泳池訓練之必要，因此規畫7座游泳池專供選手訓練使用，但不對外開放。此外，選手訓練名單須提前造冊經審查通過，方可進行訓練，一般民眾使用的游泳池仍維持目前中央指引規定。

體育處補充，現階段游泳教練皆規畫陸上訓練課表，讓選手可居家訓練維持基本體能，考量全運會即將於10月16日至21日於新北市舉行，且游泳項目註冊報名時程在即，選手確有恢復訓練需求，因此同意先行開放選手訓練。