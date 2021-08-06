社區普渡有信義，新港媽祖來保庇，中央疫情指揮中心宣布全國降二級後，各社區都紛紛詢問信義房屋分店是否可以協助社區中元普渡， 信義房屋超前部署攜手新港奉天宮推出「普渡有信義，幸福平安來」活動，準備了約8萬包與新港奉天宮聯名的Q版媽祖幸福平安米，讓社區住戶免費索取，為住戶祈福希望疫情早日結束，另外，即日起只要下載社區幫APP玩普渡遊戲，就有機會抽到Dyson吸塵器或是Bruno多功能電烤盤..等好禮。

中元節一直以來都是社區重要的民俗祭拜活動，信義房屋全台分店每年除了提供物資讓祭拜流程更豐富順利，也參與協助社區普渡拜拜，今年更特別提供與嘉義新港奉天宮聯名的平安米，送給近千個社區協助普渡，信義房屋表示，奉天宮歷屆的管理委員會、董監事會均秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，致力於各項公益慈善事業，與信義房屋理念相符，進而一起聯名今年的平安米。

信義房屋加蚋捷運店店長仇穎翔希望今年的平安米為全台帶來幸福健康。(圖/信義房屋提供)

信義房屋加蚋捷運店店長仇穎翔表示，以往中元節是信義房屋參與社區的大活動，今年遇上疫情，就算無法進入社區協助普渡，仍然希望每位信義人都能帶給社區有形或無形的幫助，信義房屋贈送給社區平安米的同時，也希望把幸福平安贈送給鄰里居民，守護台灣，戰勝疫情。

成立40年的信義房屋近三年已舉辦超過兩萬場社區服務，舉凡紗窗修繕、環境清潔，疫情期間亦主動協助社區製作防疫標語、住家電梯面板包膜、發送隨身酒精噴瓶、主動提供椅子給排隊領口罩而久候的長輩，期望持續以好服務、好生活為目標，將信義精神遍及所有社區，創造社區永續好生活。台北市萬華區的忠德里里長施育婷更給予高度肯定: 「信義房屋積極關心在地居民，讓社區住戶、里民們都相當滿意，未來希望信義房屋能持續服務在地居民。」