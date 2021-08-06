鳳山區油管路20巷中崙國中後方再傳長約50公尺的大面積道路坍塌。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

鳳山區油管路20巷中崙國中後方再傳長約50公尺的大面積道路坍塌。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄單日第2坑！近日大雨狂炸南台灣，高雄災情連連，不斷傳出路面塌陷案件，繼6日前鎮區一心二路上凌晨出現坑洞導致雙Ｂ轎車爆胎後，鳳山區油管路20巷中崙國中後方再傳長約50公尺的大面積道路坍塌，目前已經請相關單位到場搶救。

道路坍塌後，當地里長及市議員李雅靜團隊皆到場了解狀況，根據附近居民表示，5日晚間就有出現小裂縫，有請相關單位到場修補，沒想到6日上午出現大面積的坍塌，此外，塌陷處的延伸道路也出現大約20公尺的裂痕，目前整條道路都已經封鎖。

日前才剛發生鳳山勝利路人行道下陷，接著前鎮區凱旋夜市前路面出現長15公尺、寬10公尺的大面積塌陷，隨後鳳山五甲二路水溝旁又發生水泥覆蓋地坍塌事件，6日再傳出一心二路坑洞及油管路20巷大面積道路坍塌，這已經是高雄8月以來第5起路面塌陷事件，短短6天出現5個坑洞，讓高雄民眾相當恐慌，幸虧都未造成人員傷亡。