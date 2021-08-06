王翌達的姊姊期許弟弟能享受比賽的過程。（廖素慧攝）

東奧空手道男子選手王翌達今天出賽「型」項目，打完2套動作得分24.97，在B組排名第5，無緣晉級排名賽，嘉義市老家的父母親一直盯著實況轉播，為兒子加油，父親王申雄激動落淚，很欣慰兒子圓夢，登上運動員最高殿堂的賽會就是榮耀了。

王媽媽鐘蓮音一邊為兒子加油，一邊忙著插花、綁花束，因為農曆6月底拜拜的人多，她說，翌達從小就很乖，會幫忙花店的工作，還認真努力接受嚴格的訓練，晨起就要訓練2小時、接著重訓、調氣、睡前靜坐，1天至少訓練8小時，都不喊累、不叫苦。

王媽媽說，翌達一路走來很辛苦，能登上運動員最高殿堂的賽事，非常光榮，這項比賽評分比較主觀，但翌達打的很厲害了，希望翌達不要氣餒，能參與難得列入奧運賽的空手道比賽，已經很幸運了，她會煮翌達最愛吃的三杯雞來慰勞兒子。

父親王申雄曾是空手道國手、國際裁判，也是翌達的教練，由於奧運一直沒有空手道比賽，讓他無緣登奧，這次翌達登奧出賽，圓了父子倆的奧運夢，王申雄為兒子的表現感動得熱淚盈眶，直說「很好、很好，為翌達感到光榮。」

王翌達姊姊說，翌達為了東奧比賽，已經2個月沒看到弟弟了，翌達一路以來的辛苦，她都感同身受，只希望弟弟好好享受比賽的過程，不管結果如何，打一場自己滿意的比賽就很棒了！

嘉義市長黃敏惠也到王翌達的母校玉山國中，與校友們一起為翌達加油，也感謝王翌達的父母及家人一路以來陪伴翌達，黃敏惠還說「全嘉人都是翌達的最強大後盾。」