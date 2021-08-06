新北市三鶯線預計2023年完工，土城中央路4段近期正在進行落墩工程，不過當地社區居民反應，落墩設置圍籬後剛好堵住社區地下停車場，社區有將近1200戶的居民，若將圍籬封死，恐會造成交通回堵。捷運局回應，目前已研擬將分2階段施作圍籬，以不擋住該停車場車流為原則施工。

土城區頂新里長許元皇表示，里內的太陽城社區、國美之星社區都在中央路4段，2社區的出入口正對捷運沿線，但當初捷運局製作交通位置計畫書時，沒有對社區做車流調查，近期要設置圍籬時才發現會將社區停車場出入口堵住。

許元皇說，社區停車場有1000個汽車位、1200機車位，幾乎全滿，社區住戶每日都需進出中央路4段，圍籬封死後，將導致往三峽方向的住戶，無法順利左轉至停車場，進而導致路口塞車問題。

市議員林金結表示，住戶反應地下停車場出入口正對墩柱，圍籬若沒調整，車輛駛出後只能往土城方向行駛，不能迴轉往三峽方向，上下班皆不便，近期已找捷運局會勘，要求在不影響安全的前提下，盼設置機動式圍籬，降低交通阻礙。

新北市捷運局表示，中央路4段太陽城社區前圍籬架設均依核定交維計畫辦理，只是經當地民眾反映該圍籬可能造成往三峽方向的住戶無法順利左轉進入太陽城地下停車場，與里長、管委會勘已獲共識，圍籬將採2階段架設，第一階段預計在10月中旬前架設，待該墩柱完成後，再進行第二階段圍籬架設，並均以不擋住該社區往三峽方向車流進入停車場為原則進行工程施作。