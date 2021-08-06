今天是廣島原爆76週年，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰在臉書發文表示：「我再次於心中宣誓和平的珍貴，將絕對不得再次重複戰爭的悲劇的信念刻在心上，衷心祈求戰爭下的犧牲者其在天之冥福。」

泉裕泰說，原爆過後12年，我出生於原子彈爆炸核心地附近的廣島市。1945年8月6日，由於我的母親住在位於廣島市東側的比治山對面而免於被爆，但是據母親的形容，那是一道明亮的閃光劃過天際之後，響起前所未有的巨大「轟」的聲響，眼前則是蕈狀雲升起的畫面。廣島的街道被火焰給包圍，人們不確定應該逃往何處，街道就這麼被吞沒，這樣的事情我聽了不下數次。

泉裕泰表示，我在廣島度過國、高中時期，許多同學的親人為原爆的犧牲者。由於有過這樣一段歷史，廣島的和平教育特別盛行，每年8月6日的上午8點15分，和平祈禱的寂靜聲都會包圍整個廣島市內。

泉裕泰指出，我立志作為一名外交官的其中之一個理由也跟在這樣的環境下生長有關。今天，我再次於心中宣誓和平的珍貴，將絕對不得再次重複戰爭的悲劇的信念刻在心上，衷心祈求戰爭下的犧牲者其在天之冥福。