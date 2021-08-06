高盛分析師表示，受惠於企業獲利強勁增長，以及聯準會持續實施在疫情期間推出的貨幣激勵措施，今年結束前標普500指數可望再漲7%，年底上看4,700點。

高盛分析師周四出具報告指出，他們將標普500指數2021年的預測目標從4,300點調升至4,700點，這表示高盛看好今年標普500指數將上漲25%。

標普500指數去年上漲逾16%，超低利率水準助美國經濟從新冠疫情造成的衰退中復甦，並帶動華爾街股市大幅反彈。

由於美國放寬防疫限制有助於經濟加速增長，以及企業獲利表現優於預期，標普500指數今年已連漲6個月，累計漲幅超過17%。

因最新公布的一連串企業財報意外強勁，以及上周初次請領失業金人數進一步下滑，周四美股三大指數同步上揚，標普500指數和那斯達克指數雙雙創下收盤新高，終場道瓊指數漲0.78%，為35,064.25點，標普500指數漲0.60%，收在4,429.1點。那斯達克指數漲0.78%，為14,895.12點。

高盛分析師亦將標普500指數成份股今年的每股盈餘預測從193美元上修至207美元，與去年相比為增長45%。

高盛經濟學家David Kostin表示，隨著企業成功管控成本，以及高獲利科技公司在該指數中的占比提高，我們看好標普500指數成份股今年營收增長將更為強勁，稅前利潤率也將進一步擴大。

但高盛分析師亦提出警告，稱財政和貨幣政策的不確定性，可能在今年晚些時候加劇市場的波動。

聯準會副主席、央行新策略的主要策畫者克拉里達（Richard Clarida）周三表示，政府龐大的財政激勵措施加速經濟復甦，美國可能在2022年底達到升息條件，最快可能在2023年初開始升息。