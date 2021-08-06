日企屢傳出財報好消息，也激勵6日日股上漲，但隨即出現獲利回吐，賣壓出籠漲勢受限下，早盤結束時，日經指數收27,744.24點，漲16.12點或0.06%。東證則收1,927.1點，跌1.88點或0.1%。

日企季報亮眼的有，藤倉漲14.86%，Nikon漲8.35%，電玩業者科樂美也漲5.89%。

鹽野義製藥上漲5.47%，因有消息傳出，這家藥商治療新冠肺炎藥品，送檢後最快可望在2021年底前獲准。

至於獲利表現不佳者，神戶製鋼跌9.28%，任天堂也跌了8.32%。

分析師認為，9日日股因假休市一天，再加上更多美國就業數據即將公布下，所以選在3天長假前，趕緊調整持股比例。

儘管本周日經指數表現強勁，但從7月中旬開始，也就是第5波疫情來襲時，大盤一直都無法收復兩萬八關卡。

5日，全日本新確診病例又多了15,263位，其中，正在復賽的東京，也有5,042新病例，使得日本與東京疫情再創紀錄。同時，也是大盤疲弱不振主因之一。