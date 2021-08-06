台新金(2887)旗下台新銀行積極布局生活金融生態圈，宣布攜手百貨龍頭-新光三越跨入百貨支付場域，整合雙方資源並串聯虛實通路讓民眾隨時隨地體驗完整的數位金融服務。

台新銀以Richart Life app提供完整多元化的金融服務，並以台新Pay支付工具持續深耕民眾生活場景，台新Pay會員數除了較去年同期成長170%、交易量亦因疫情影響而大幅提升。台新Pay合作通路已遍及食、衣、住、行、育、樂等生活場域，使用通路包含4大超商、路易莎咖啡、大潤發、台灣大車隊及士東市場、饒河夜市、墾丁商圈等超過約6萬家商店均可支援掃碼付款。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，此次與新光三越攜手合作，是台新全方位支付場景策略新布局的展現，期望在疫情逐漸趨緩下，能藉由Richart Life以及台新Pay，為新光三越拓展更多年輕族群，吸引數位滑世代的目光。民眾只要下載並開啟Richart Life app點選「支付」功能，即可在新光三越百貨使用台新Pay掃碼支付服務，輕鬆完成購物流程，更能同時享有Richart Life app中各項數位功能，包含領取優惠券、接收即時優惠訊息推播，或是以台新Point兌換新光三越電子商品禮券等功能，讓消費購物與享受優惠同步併行，可為新光三越的消費者創造全新的生活金融體驗。

台新金累計上半年稅後純益129.1億元、年增達8成，EPS已經超過1元、達1.1元。