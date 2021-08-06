這樣的態度不是一個健康的態度」，陳雖5日為此致歉，卻仍引發軒然大波。港媒評論表示，台灣疫情與疫苗問題仍不斷延燒，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌三人近期卻聚焦奧運賽事，將相關責任丟給陳一肩扛；陳如今攬下防疫戰場備受壓力，會突然發飆也是因此之故。

香港媒體《中評社》今日（6）評論指出，蔡政府近期氛圍相當詭譎，蔡英文、賴清德、蘇貞昌緊盯奧運賽事，臉書幾乎每天都會發奧運相關文章，甚至一日發多篇，彷彿國內疫情都已控制完全。然每日確診數雖下降，疫苗缺乏、不均以及高端疫苗相關爭議卻持續延燒，連帶降低民眾出門消費慾望，重創民經濟。

評論直言，蔡英文、賴清德、蘇貞昌三大巨頭近期鮮少著墨疫情、疫苗相關議題，反觀陳時中每天都被疫情、疫苗問題追得焦頭爛額，雙方呈現兩樣情。陳顯然承受極大壓力，才會一時失控對媒體發飆。值得注意的是，過去陳無論說什麼都會被力挺，但自5月中旬疫情爆發，網路風向卻有所改變，陳似乎從「神壇」跌了下來，被「逆時中」也已成常態。而陳在發飆隔日趕緊道歉，明顯是怕不滿效應擴大延燒到黨內高層；陳在第一線又是動怒、又是道歉、又是築防火牆，可見是攬下了整個防疫戰場。

此外，評論分析，台灣8月後恐出現疫苗空窗期，民眾對國產高端疫苗的保護力又抱持質疑，這點讓有選票壓力的綠營民代們近期也漸趨低調，不敢持續捍衛高端疫苗，以免民眾不滿情緒反彈到自身影響日後選情，導致壓力全落在每日必須開記者會的陳時中肩上。