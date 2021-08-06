50歲男星陳志朋33年前以「小虎隊」成員出道，近年他將工作重心移往大陸，先前他透露已在大陸當地接種疫苗。然而出道多年的他，感情生活始終成謎，近來有傳言指他早就秘婚生子，對此，近日他曬出一支影片正面回應網友種種疑問，問到目前是單身還是戀愛中？他表情嚴肅秒選單身，間接回應秘婚傳聞。

2年前曾有傳聞指小虎隊有望重出江湖，還爆出正在計畫從2020年起跑舉行巡迴演唱會，未料新冠肺炎攪局，之後不了了之。而陳志朋今年5月過50歲生日，則透露生日過了隔天才收到吳奇隆和蘇有朋的祝賀短訊，「估計以為我是5.20（生日）......好吧」，從截圖中可見其他兩人暱稱都有老虎的表情符號，小細節洩漏33年團魂不滅。

陳志朋近年將重心移往大陸。（圖／達志影像）

今年6月，陳志朋發文透露已在大陸接種疫苗，他其實從打疫苗前就十分緊張，打完還追問醫護人員：「我怎麼一點都沒感覺」，最後感性發文：「謝謝母親的疼愛♥CN♥」。據《新浪娛樂》報導，他最近親上火線回應傳了多年的秘婚傳聞，曬出快問快答影片回答網友提問，當問到現在單身還是有對象？他表情嚴肅略顯不耐煩的選了「單身」，似乎暗示被此問題困擾已久。

陳志朋拍影片，強調現在單身。（圖／取自新浪娛樂）

而小虎隊中除了娶了劉詩詩的吳奇隆外，蘇有朋的感情狀態也是大眾關心話題，先前傳出他10年前秘婚經紀人Amy，連好友林心如都私下稱呼Amy叫「嫂子」，而Amy外型亮眼，據說美貌不輸給趙薇和林心如，家庭經濟狀況不錯，是天生的白富美，對此，蘇有朋已火速透過工作室澄清：「假的，沒隱婚。吃假瓜不如吃粽子。端午安康！」

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