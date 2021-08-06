新冠肺炎疫情使醫護人員忙翻天，新北市土城醫院雖啟用僅一年多，但第一線醫護人員面對疫情不畏艱難，努力守護。新北市議員林金結、新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍今媒合方餐飲業者，前往土城醫院致贈幸福手工糕點及碗糕，表達對醫護的感謝，也預祝父親節快樂。

土城醫院長黃璟隆今代表醫護人員接受致贈，林金結表示，土城醫院是在地重要的醫療院所，土城曾是新北市列管的熱點區域，許多在地居民都曾受到土城醫院的照顧，看到醫護不眠不休真的非常辛苦，親身經歷過疫情這段期間，深深感受到土城醫院對地方的重要性。

何若萍則表示，與幸福烘焙小組幹部張小瑩想到土城醫院的醫護就非常不捨，他們可能無法在父親節佳節與家人共度，因此特地發動20多人，不眠不休製作糕點48小時，烘焙出手工蛋糕、碗粿、布丁、蛋塔、果乾餅乾、巧克力杏仁餅乾、司康、堅果塔、蛋黃酥等糕點，與土城醫院的醫護分享，感謝他們一路以來的照顧與守護。