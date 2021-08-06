疫情影響境外生回台就學，教育部遲遲沒有作為，一群華語教師與華語學生今(6)日發出一份聲明指出，台灣嚴格管理未持有居留證的外國人入台，但外交部卻開放部分「台歐連線獎學金TECS」學生來台，為此他們苦喊不公，認為自己恐怕被視為遊客而不是學生，甚至對台灣社會不具價值，殷切呼籲教育部，平等對待所有學生。

一群在台華語教師與華語學生表示，曾在7月21日寫信給教育部長潘文忠，所獲答覆是受限於疫情，邊境管理持續，華語學生因此無法進入台灣。但隸屬外交部的「台歐連線獎學金TECS」，卻通過特別許可獲得開放，部分學生能來台灣就學，讓華語師生們無法接受如此差別待遇。

華語師生認為，所有學生都是平等的，甚至無論是哪種類別的境外生，都有助於宣傳與促進台灣的外交關係，只要相關政府部會願意，也可以採取其他有條件的措施，開放華語生等境外生來台。

華語師生對於台灣政府的做法，感到相當憤怒，並反問：「為什麼教育部和外交部的政策，對不同類別的學生如此不一致？為什麼有些學生被授予特別許可，而其他學生卻沒有？為什麼教育部之前對我們的承諾沒有任何作用，獲得政府獎學金的HES學生已經等待了14個月以上，卻仍然沒有出現在海外學生入境的優先名單上？為什麼非獎學金的華語學生被當作遊客而不是學生？難道我們或我們的教育對台灣的價值較低？」

發布聲明的信件當中成員，包含2020-2021年度及2021-2022年度的華語文獎學金學生。他們擔心無法來台而領不到獎學金，教育部也表明將其獎學金延長到下個學期，但華語生認為，大家申請的獎學金時間不同，包含9個月與12個月等不同期程，教育部的說法籠統模糊，他們除了憂慮延後來台恐影響領取的獎學金多寡，學業更被嚴重耽誤，因此懇切呼籲教育部，最好能在今年秋季新學期開放華語生來台就學。