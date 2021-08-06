代表我國出賽的台中柔道好手楊勇緯勢如破竹勇奪銀牌，吸引很多粉絲要當「楊太太」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

東京奧運屢傳捷報，代表我國出賽的台中柔道好手楊勇緯勢如破竹勇奪銀牌，吸引很多粉絲要當「楊太太」，台中市議員羅廷瑋6日在市議會質詢時，建議市府請東奧選手當台中代言人，也能引薦廠商有代言機會，增加養家活口的機會，栽培年輕選手，教育局長楊振昇表示，是不錯的建議，可以進一步討論。

台中市這次有十名優秀運動員參加東京奧運與帕運，運動健將征戰運動最高殿堂，贏得亮眼成績，帶動全民關注運動員風潮，為獎勵台中市籍奧運國手為國爭光，勉勵再接再厲備戰2024巴黎奧運，市長盧秀燕宣布提高奧運金牌激勵金300萬元；銀牌獎金200萬元；銅牌獎金100萬元等實質鼓勵。

羅廷瑋表示，台中市府應該善用運動員努力與堅持的好形象，請出東奧選手來當台中市的城市代言人，也能栽培年輕選手。

他表示，楊勇瑋投注在柔道運動多年，不放棄又樂觀正向的精神，很多粉絲都想當「楊太太」，台中市以前很少有城市代言人，應該力邀台中市的子弟來當城市代言人，增加知名度又充滿正能量。

運動局長李昱叡與楊振昇都表示，這是很好的建議，可以進一步來研議。

東京奧運中華隊成績斐然，除了該肯定選手及教練們的努力，更應該藉此機會從教育面檢視台灣在選手培養的機制是否能讓更多孩子及願意投身體育，而不要讓體育永遠只是國人四年關心一次的大型表演。

羅廷瑋強調，台中市府對於柔道銀牌選手楊勇瑋的得牌激勵獎金從原來9萬元提升到200萬，固然對於選手有莫大的鼓勵效果，但也是錦上添花，需要是更多的雪中送炭。

他以自己為例，求學時曾接受跆拳道的訓練，因考不上體育班，也終止繼續從事跆拳道運動，目前高雄市及彰化縣有把運動選手和音樂選手在比賽中的成績換算成積分納入入學評量，讓選手有更多元的管道能夠在教育體制內從事自己擅長的體育或音樂項目。

羅廷瑋表示，這是很好的制度，希望台中市相關局處研究後能採納，要讓台灣的體育成績能越來越好是需要營造整體好的體育環境，讓從事運動的孩子，不至於荒廢學業，有好舞台可以發揮，也在退下選手身份後能有適合的就業環境。