引發「北投之亂」的民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因捲入黑幫、毒品案遭開除黨籍，還被台北地檢署依毒品罪羈押迄今。檢察官今（6）日提訊趙，是國內疫情警戒降級後首提，訊後還押，全案預料將於近日偵結，將趙起訴。

檢警調查，趙介佑有毒品、槍砲等前科，是警方註記的北聯幫分子。警方去年底查獲一群詐騙車手，有人兼差外送毒品，幕後主嫌就是趙介佑等人，遂於今年4月20日發動搜索，拘提趙介佑等4嫌到案。警方除在趙家中起出K他命，還在另名陳姓共犯住處查獲600多包毒咖啡包。

檢警懷疑，趙介佑負責招募車手提領贓款，陳嫌則與詐團接洽，一年來經手約500多萬贓款，趙並可從中抽取13％作為酬勞。趙否認犯行，搜索當天遭檢方聲押禁見獲准，後來經過一次延押，羈押期限將於8月20日屆滿。

疫情3級警戒期間，北檢幾乎不會從看守所提訊被告，若遇有時效性的案件，多採遠距方式訊問。衛福部中央流行疫情指揮中心上月27日宣布降為2級後，各司法機關也陸續解封，北檢今天是降級後首提趙介佑，因距羈押期屆滿只剩2周，推測檢察官已在做收尾，近日可能偵結本案。

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