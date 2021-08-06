溪湖糖廠的停車場內一棵6米約2層樓高的熱帶小葉榕應聲倒塌，整棵樹連根拔起，巨大的聲響讓住在附近的民眾都嚇了一跳，趕緊跑出來查看，所幸沒有任何人員受傷。（吳建輝攝）

彰化二林有蔥農清晨4點被雷聲與豪雨驚醒，衝到蔥田所有的蔥都已經泡在水裡，只能趕緊挖排開水路排水，奮力搏鬥。（洪寶評提供／吳建輝彰化傳真）

洪寶評說，隔壁親戚家種植的花生整個滅頂，整塊田已經變成游泳池，花生泡水後就沒用，整塊重來，上禮拜六中當晚下雨，馬上又遇到颱風，欲哭無淚。（洪寶評提供／吳建輝彰化傳真）

受到外圍環流影響，彰化迎來瘋狂的強降雨，一早溪湖糖廠停車場內一棵巨大熱帶小葉榕不堪雨擊應聲倒塌，直接砸中停在停車場上的一部自小客車，所幸沒有人員傷亡，而彰化二林有蔥農清晨4點被雷聲與豪雨驚醒，衝到蔥田所有的蔥都已經泡在水裡，只能趕緊挖排開水路排水，奮力搏鬥。

受到颱風盧碧的外圍環流影響，彰化從凌晨開始下起強降雨，超大的雨勢下得大家措手不及，溪湖糖廠的停車場內一棵6米約2層樓高的熱帶小葉榕應聲倒塌，整棵樹連根拔起，巨大的聲響讓住在附近的民眾都嚇了一跳，趕緊跑出來查看，所幸沒有任何人員受傷。

里長何炳樺表示，今天一早就接到民眾電話，有榕樹倒榻壓到汽車，第一時間趕到現場後沒有發現被壓到的車輛，可能是車主已經將車輛開走，台糖公司也隨即到現場並拉起封鎖線，待天氣穩定後會請外包商到現場處裡。

而二林蔥農洪寶評今天凌晨4點就被雷雨聲響驚醒，因為擔心在田裡的蔥被雨襲不保，不到5點就跑到蔥田裡與老天爺搏鬥，由於還沒辦法採收只能先不斷開闢水路讓水往外排，但雨勢太大到處都積水效果不大，只能搖頭苦笑，希望老天別再下雨。

洪寶評說，趕到現場時蔥幾乎都泡在水裡了，但礙於還沒到採收期，無法搶收，只能盡量排水減少蔥泡在水裡的機會，隔壁親戚家種植的花生整個滅頂，整塊田已經變成游泳池，花生泡水後就沒用，整塊重來，上禮拜六中當晚下雨，馬上又遇到颱風，欲哭無淚。