美股三大指數收紅，但台股晶圓雙雄開低，早盤一度重挫百點，跌破17500點，但航運股今天人氣回籠，貨櫃三雄反彈，指數跌幅收斂，盤中跌點縮至50點以下，維持高檔震盪格局。

分析師指出，當沖投機氣氛降溫，近期台股欠缺量能，今日壓回再攻，預估成交金額約4000億元左右，主要來自航運、造紙族群反彈，電子股大型疲軟，今天量能退潮到50％。

美元指數近期出現反彈，但仍維持在月線之下，加上月線趨勢下彎，亞幣近期也出現反彈，目前也反彈至月線之上，預期台幣在此影響下，短期有機會升值，後續資金動能有機會轉強。

分析師表示，法人態度上，外資近期在現貨市場維持買超，但期貨未平倉空單近期卻仍高達3萬口，在目前空單仍高下，整體看法偏向中性，本土投信近期在集中市場持續減碼，櫃買市場近期也出現高檔調節，政府基金近期也減碼，顯示整體法人對於台股相對保守，近期融資餘額並沒有大幅減少，融券持續增加，加上近期量能無法有效放大，大盤短線雖然反彈，但在多空因素交雜下，指數震盪格局不變，但17700點以上壓力相當沈重。