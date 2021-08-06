美國晶片大廠高通公司（Qualcomm Inc）周四宣布擬以46億美元收購瑞典汽車零件製造商Veoneer Inc，較加拿大汽車零件大廠麥格納（Magna International Inc）7月提出價碼高出18.4%。

Veoneer董事會此前已經接受麥格納的要約。

美國瑞典合資公司、安全氣囊等車用安全系統大廠Autoliv在2018年將Veoneer分拆出去，受高通加碼競購的消息激勵，Veoneer周四在美國上市的股票飆升28.48%，收在40.15美元。

Veoneer表示，董事會將依據其法律職責以及與麥格納簽署的合併協議條款，來評估高通的提議。

麥格納尚未對此發表評論。

高通除了是知名的手機晶片大廠，這10年來也成功打入車用晶片供應鏈，自去年起更開始自行打造名為「Snapdragon Ride」的先進駕駛輔助系統（Advanced Driver. Assistance Systems, ADAS）。

今年早些時候，高通與Veoneer簽署一項合作協議，為名為「Arriver」的駕駛輔助系統開發軟體和晶片平台。

高通執行長Cristiano Amon表示，隨著汽車產業持續轉型，汽車製造商擁有一個可開發橫向平台以驅動創新和促進競爭的合作夥伴，變得日益重要。