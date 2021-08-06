31歲日本美女主播鷲見玲奈外型甜美還擁有G奶火辣身材，儘管2019年和已婚男拍檔增田和也爆出不倫戀，仍不影響她的超高人氣，一向包緊緊的鷲見玲奈日前和與週刊Playboy (週刊プレイボーイ)合作推出寫真集，首度脫了換上性感比基尼，再度掀起熱議。

鷲見玲奈2019年遭日媒《週刊文春》誤報，和增田和也在KTV偷情，儘管東京電視台立即為她澄清，鷲見玲奈的優質形象仍受到影響，只好選擇離開電視台，被冷凍一段時間後，周刊就證明是出軌消息烏龍一場，鷲見玲奈的工作量才慢慢恢復，離開原公司反而有了更多工作機會。

雖然當時被《週刊文春》抹黑，鷲見玲奈選擇第一本合作的雜誌也是《週刊文春》，還誠意滿滿地脫了大秀傲人身材，讓外界狂讚她的度量，日前她再度和雜誌合作出寫真書，也在IG曬照宣傳，並表示：「本來不打算穿泳衣，但負責編輯盛情難卻，我還是脫了外面那件。哈哈。」讓粉絲看了熱血沸騰。

鷲見玲奈接受訪問時也提到，「這是我第一次也是最後一次比基尼寫真。」事實上，日前鷲見玲奈才被拍到已經有穩定交往3年的同居機師男友，情侶兩被直擊在居酒屋吃晚餐，還傳出已經見家長要步入婚姻的消息，當時新聞曝光後不少粉絲都獻上祝福。