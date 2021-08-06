潘若迪用輕鬆的方式帶《飢餓遊戲》主持群動起來。（中視提供）

超硬的居家登高，讓主持群對林義傑心生敬佩。（中視提供）

近來全民瘋奧運，《飢餓遊戲》也搭上運動風潮，特別選在父親節 (8／8)推出「消耗卡路里大作戰」，眾人一聽到此企劃就心生抗拒，選擇屏蔽抗議。原來，日前孫協志曾詢問過大家防疫期間是否有變胖，結果全員舉手，連王仁甫都自爆：「不誇張，我疫情胖五公斤。」雖然王仁甫控制體重後，目前已成功減下四公斤，但製作單位仍不手軟，安排一系列的殘酷「體訓」，並邀請潘若迪、周宜霈以及超馬好手林義傑擔任「卡路里殲滅者」，就是要讓主持群遠離變「腫」病毒，快速甩去防疫肥。

「有氧天王」潘若迪第一關準備20分鐘的熱身運動，放狠話：「等等不要跟不上喔！跟不上你們試試看！」他一登場，健碩胸肌也馬上引起許孟哲注意：「老師你一走進來我就先看到你的胸部。」王仁甫則開玩笑說：「以一個70歲的男人，這樣真的很強。」讓潘若迪當場來個綜藝摔，反駁：「如果70歲我就可以先打疫苗了。」全程潘若迪用輕鬆的方式帶大家動起來，毫無難度的抬手、踢腳，已讓藝人哀哀叫。

「豆花妹」蔡黃汝、峮峮首度加入《飢餓遊戲》時，節目曾為兩位女生規劃「史上最累新生訓練」，當時千階步道的震撼教育，讓主持群至今心有餘悸。沒想到製作單位花招百出，祭出「龜山島1706階登高回味賽」，除了讓眾人重溫龜山島的深刻回憶，此次登高連強度也升級。原來，踩兩下踏步機才算一階，讓王仁甫大喊不公平，「我們這樣等於是踩3400階耶！」

而孫協志也氣得直喊：「你們（製作單位）是黑心商人嗎？」整關下來，主持群滿頭大汗，連口罩都濕透，讓孫協志對長跑運動員林義傑深感佩服：「我敢說那種上千公里的馬拉松，已經是超人耐力的表現。」林義傑坦言時常一天就會消耗好幾千卡，所以每天都需要吃一個巴掌大的無鹽牛油來補充熱量。他不只曾橫渡撒哈拉沙漠，也跑過世界四大極地馬拉松巡迴賽，經過此次超硬的居家登高後，更讓主持群對林義傑心生敬佩。

製作單位愛出奇招又不按牌理出牌，按照節目慣例，以前都是獲勝才能充飢，這次則是落敗必須強迫進食增加卡路里，5關下來瘦身指數最高的才有機會獲得獎金6000元。面對各種鐵腿關卡加上超狠體訓，孫協志竟不顧獎金也想被淘汰：「等等誰是我上家，請你用最快的速度殺了我。」結果馬上被許孟哲吐槽：「你的名字叫『協志』，但你現在整個變『喪志』了。」「防疫版」《飢餓遊戲》於周日(8日）晚8點在中視播出，隔周六晚8點中天娛樂台也能收看。