今年梅雨鋒面伴隨劇烈天氣造成高雄地區多處積淹水，每小時100毫米以上的強降雨恐越來越頻繁，積淹水可能變成常態，高雄市政府水利局表示，防水閘門補助尚有經費，鼓勵位處低窪地區的市民建置防水閘門，即日起開放第三階段，申請希望透過防水閘門之非工程手段降低因積淹水造成的財產損失。

水利局指出，經過二階段申請，已核定19案，受補助名單可至水利局官方網站或電洽收件之區公所查詢，目前補助經費仍有餘額，第三階段將於即日起開放申請，申請資格大幅放寬，原則符合設籍本市市民且為合法之透天厝、大樓、商店與工廠等均能提出申請。

補助計畫第三階段申請期限為即日起至8月31日止，水利局強調，如第三階段申請超出經費額度，將辦理公開抽籤決定受補助對象，並於水利局網站公告核准案件。

有關「110年度高雄市民建置防水閘門（板）補助計畫」已公告於水利局官網，詳細資訊與文件請至水利局官方網站瀏覽下載，如有相關問題可電洽高雄市政府水利局(07-7995678＃2515 郭先生)或各區公所詢問。