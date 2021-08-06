新冠本土疫情趨緩，財信傳媒董事長謝金河昨在臉書發水指，在這波Delta變種病毒肆虐下，台灣是唯一控制住疫情的國家，沒想到此言在批踢踢八卦板遭許多網友噓爆，有網友認為，雖然目前守住，但什麼話都先別說最好，不然又失守就又鬧笑話；另有網友譏諷，「反指標來了」。

謝金河昨（5日）在臉書發文，文章一開頭便表示，「這樣的台灣，大家還不滿意？」直言，台灣是這一波Delta變種病毒肆虐下，唯一能把疫情從擴散到收斂，能控制住疫情的國家。他認為台灣疫情出現破口時，疫苗覆蓋率只有3%，現在來到33.9%，相較美國疫苗接種率已達57.4%，但染疫人數仍然每天都十幾萬等其它國家，台灣表現並不差，並肯定陳時中、王必勝等人防疫作為。

但謝金河的看法遭批踢踢八卦板網友一片噓聲，有網友表示，「可以不要亂立嗎，真的很無言」、「又一個世界怎麼跟得上台灣」、「3+11誰搞得？當初又是誰在造謠BNT疫苗」、「疫情爆發怪人民鬆懈，疫情趨緩都是政府德政，都給你們講就好」、「又來了，Taiwan can help 2.0」、「反指標來了」。但也是有網友認為，「台灣確實已經做得不錯，值得嘉許」。