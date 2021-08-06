澎湃新聞6日報導，一則「黃岩有一個打了新冠疫苗針，可還是得了新冠病毒，現在黃岩已經封城了，聽說臨海馬上也要封城了」傳言，8月4日在多個微信群傳播，事實上，當地既無確診病例也無封城政策。浙江台州臨海市公安局獲悉，找到發布該消息梁姓女子，因虛構事實擾亂公共秩序，已被警局處以行政拘留4日的處罰。

報導稱，浙江台州網安巡查4日發現多個微信群內，傳播「近段時間大家不要外出，黃岩有一個打了新冠疫苗針，可還是得了新冠病毒，現在黃岩已經封城了，聽說臨海馬上也要封城了。」消息。

公安部門立即與衛健委核實，得到答覆：截至目前，台州市內包括黃岩區、臨海市均無新冠肺炎確診病例和無症狀感染者，黃岩區域並未封城，且近期黃岩區與臨海市均無封城的政策。

台州網安部門迅速闢謠的同時，第一時間核查謠言發佈者。當天下午，謠言發布者梁某（女，44歲，臨海人）被傳喚到案。梁某交代，她把在菜場道聽塗說的「封城消息」進行編輯，發布在多個微信群。此後梁某編輯的資訊，被多人在數十個微信群內轉發，造成一定的社會恐慌。

8月5日，台州黃岩區委宣傳部官方微信公眾號「黃岩發布」推送緊急尋人通知內容顯示，8月3日黃岩區接到椒江疾控中心協查函，湖南省張家界一計程車司機為新冠肺炎確診患者。椒江區有4人與確診病例有接觸，判定為密切接觸者，黃岩區有與椒江的密切接觸者存在行程軌跡交集人員。

截至目前，椒江區已排查次密切接觸者51人，均已落實相關管控措施，核酸檢測均為陰性。涉及居家環境及重點公共場所均已進行緊急消殺。全區正集中隔離醫學觀察308人，日常健康監測540人。