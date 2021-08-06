行政院規劃推出振興五倍券，去年因「1、2、6」身分證尾數造成話題的藝FUN券，是否也將應振興再度重啟？文化部長李永得今(6)日表示，正在規劃當中。

去年各部會如文化部、農委會、客委會，均推出不同振興券。其中，藝FUN券以電子及紙本票券分批發行，共發行260萬份，至使用期限截止，使用率平均達98％，去年曾於年度Google搜尋快速竄升排行榜中，成排行第6的熱搜關鍵字，熱度更勝三倍券。

但藝FUN券也曾因抽籤方式讓身分證尾數「1、2、6」的未中獎民眾哀聲連連，形成「126邊緣人」等流行語。李永得今日出席「積極性藝文紓困補助」線上記者會，則透露藝FUN券目前須配合行政院規劃，「我們也正在規劃當中。」

藝文產業現於疫情衝擊下，仍難因降級回歸過往盛況。以表演場館為例，目前雖開放觀眾入場，但仍需採間隔座或梅花座防疫。李永得坦言，現行情況對表團來說只能選擇賠錢演出或不演出，這兩者間對藝文團隊發展及創作能量都是很大的挑戰。

文化部今宣布將開放申請積極性藝文紓困補助，鼓勵表藝團體於線上、實體演出，吸收演出成本。李永得也表示，其實文化部一直與CDC密切討論表演場館座位開放的議題，未來疫情如降到一級，文化部定會跟防疫中心討論是否恢復座位全部開放。