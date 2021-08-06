聯詠(3034)法說落幕，持續看好下半年營運動能，7家外資也出具最新研究報告，其中有6家正向看待，目標價最高上看1049元，但有一家美系外資認為聯詠面對成本漲價轉嫁予客戶有限，故維持聯詠目標價414元、減碼評等。

美系外資表示，聯詠第二季財報帶來驚喜，單季毛利率衝上50.3%，展望第三季聯詠預估營收持續成長，產品中看好大尺寸DDI需求最強勁，其次是中小尺寸DDI SoC，毛利率會落在48~51%，聯詠看好在供應鏈支持下，對下半季營運充滿信心，且2022年將還會有新品扮演增長動力，將聯詠目標價由737元調升到781元、維持買進評等，預計2021年每股獲利落在57.6元，並調升2022年、2023年營收、每股盈利，幅度為8%/7%和7%/7%，分別為1583億元/65.41元以及1630億元/69.1元。

另一家美系外資認為，在價格上漲的推動下，聯詠第三季財測高於預期，儘管市場擔心由於居家辦公需求達到頂峰，DDIC價格上漲趨勢在下半年恐不如預期，然而，相信整體DDIC需求仍然相當強勁，尤其是大尺寸電視的LDDIC，顯示器和商用NB、OLED DDIC和汽車TDDI，且代工廠產能緊張可能會持續到2022年，預計DDIC的價格上漲趨勢因代工產能持續緊張，至少維持到明年上半年，且面板製造商庫存不足，訂單持續積壓。另外，隨著大陸智慧型手機業者的採用，聯詠OLED也將在2022年顯著回升，預計聯詠的OLED出貨量將在2022年增長40%。聯詠已經開始將OLED DDIC產能遷移到28奈米，有助於提升產品ASP，且相信聯詠已經獲得聯電28奈米以支持明年強大的OLED增長，維持聯詠目標價700元、加碼評等。

還有一家美系外資認為，聯詠後續關鍵業務終端需求穩健，包括面板、NB、智慧手機和汽車，ASP將隨代工漲價趨勢向上調整，因此，預計聯詠到明年上半年都可以維持逾50%，將其目標價由933元調升到1049元、重申買進。

但有一家美系外資認為，聯詠預估第三季營收季增11~14%，但毛利率僅增落在48%~51%，低於市場預期，聯詠在法說會指出第三季漲價政策僅會針對部分產品，預計聯詠不會再從客戶的所有產品中收取額外費用以增加獲利，同時，晶圓代工卻仍有漲價計畫，聯電預計第三季會再漲6%，且注意到整體產能供應依十分緊張，會延伸到2022年，故維持聯詠目標價414元、減碼評等。

日系外資表示，儘管聯詠看好下半年前景樂觀，但其強勁的業務伴隨著2022年的增長放緩，業績可能很快就會達到頂峰。展望未來，預計2022年居家辦公/遠距教學需求將放緩，即使不排除聯詠有進一步漲價的可能性，但預計毛利率成長空間有限，維持目標價570元、評等持有。

歐系外資表示，聯詠第三季營運預估持續走強，DDIC、SoC都將實現兩位數季增，且OLED DDI將達歷史新高。另外，聯詠對2022年前景持樂觀態度，將有眾多新產品推出，但產能仍是瓶頸，聯詠將通過與DDI、T-Con、SoC捆綁銷售，增加附加值，將聯詠目標價由735元調升到780元、維持優於大盤評等。

亞系外資表示，儘管市場存在對需求的擔憂，尤其是小型電視和大陸智慧手機，但下半年代工供應緊張仍延續，聯詠對下半年持續樂觀看待，將聯詠目標價由500元調升到670元，維持持有評等。