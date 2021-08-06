廣明(6188)今舉行股東會，通過1元現金股利發放。廣明董事長何世池表示，公司財務結構穩健，營運資金充沛，去年受光碟機反托拉斯訴訟賠償的影響，在獲利能力方面，資產、股東權益報酬率及純益率均較前一年度明顯下降，惟仍維持正數。展望新的一年，除持續維持穩健的財務基礎，審慎面對全球經濟可能的波動外，仍將秉持一貫的創新思維與行動，持續專注於新產品之開發與創新應用，以維持公司之競爭力。

廣明2020年之合併營收為新台幣突破100億元，達104.76億元，年增12.01%，2020年之營業毛利為23.17億元，年增17.4%，每股盈餘為0.41元。公司近二年度負債占資產比率分別為37.52%、36.27%，長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為615.61%、644.23%，其長期資金占不動產、廠房及設備比率均超過100%，顯示其長期資金足以因應不動產、廠房及設備之需求，財務結構相當健全。另在償債能力方面，其流動比率及速動比率均大於100%，顯示營運資金足以因應流動負債之所需。

廣明上半年營收為50.55億元，年增2.5%。公司表示，COVID-19造成二部分硬碟使用量大幅增加:Video Surveillance區塊及個人使用量的移動外接式硬碟，這個是否會造成長期的影響，須要長期的觀察。廣明主要業務為提供消費級所搭載的儲存裝置如:硬碟及外接式硬碟、固態硬碟及外接式固態硬碟的儲存裝置與外接式擴充底座，亦包含了消費性DAS/NAS，其目的在提供更安全、更高速、更穩定的儲存方案。除了專業的儲存裝置之外，因應工業4.0需求，廣明亦積極發展智慧型機器手臂，結合各種感測元件，以及高度整合的軟硬體及人機介面，領先市場提供了更簡單操作、更安全使用、更聰明的機器人。