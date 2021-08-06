混凝土市場熱度不減，國產(2504)7月營收17.11億元，年增幅度高達11.60％，前7月集團營收122.89億元，年增22.52％。

國產旗下南港大型開發案的都更及權變計畫，完成所有都更與權變計畫程序後，現在立即展開建照申請等實質開發進程，可望奠定集團營運未來的優勢。國產說，南港被北市府積極規劃列入東區門戶計畫，加上南港車站擁有四鐵共構題材，同時也是通往現正積極規劃的宜蘭高鐵等東部地區的正門戶，不少專家都看好南港具有該「雙東門戶」軸心地位與未來發展。

國產建材實業旗下的「南港大型開發案」位於南港路三段與昆陽街附近，距離南港車站開車僅5分鐘，目前該都市更新事業計畫暨權利變換計畫案，近日已獲台北市政府正式核定，潛在的開發利益相當可觀，未來將以智慧建築結合綠建材，搶攻南港A辦的租、售市場商機。

國產建材實業表示，南港都更案基地占地約6,500坪，預估開發總樓地板面積約6萬餘坪，並納入北市府「東區門戶計畫」範圍，規畫為A、B兩重建區段，A區段為國產建材集團完全持有的商辦大樓，建築基地面積約4,000坪、建築高度100公尺以上、樓高26層左右；B區段則是代為實施的台北市政府商辦大樓，樓高20層，國產建材集團負責興建完成後可分回部分商辦樓層，總計國產建材集團未來持有的商辦樓地板面積，總數共可達約4.6萬建坪左右及約550個停車位。預期整體開發的時程，最快在2021下半年取得建照，工期預計4年半。