死亡車禍！一名66歲翁姓女騎士，6日上午10時許行經基隆市安樂區基金一路時，疑似遭到36歲曾姓男子駕駛的砂石車撞到，慘遭輾爆頭，腦漿四溢，當場死亡，警方獲報立即到場採證，正在釐清車禍原因及肇事責任歸屬。

位在國三基金交流道附近的基金一路，今日上午10時許發生死亡車禍，據悉，翁婦上午向友人借騎車，從外縣市騎至基隆，行經基金一路時，疑似遭曾男駕駛的砂石車擦撞，導致翁婦當場倒地，頭顱破裂、腦漿四溢，失去生命跡象。

警方獲報到場，發現翁婦與機車皆倒在地上，砂石車在前方百公尺，疑似撞擊後向前行駛不久而停下，警方隨即拉上封鎖線，並通知鑑識小組到場採證，曾男經酒測後酒測值為0。

曾男表示，他沒感覺到撞到人，車身也無撞痕，但因行駛中發現後方有人倒在地上，所以趕緊停下車來上前了解情形，當時他後方還有輛計程車開過去，並不清楚車禍怎麼發生。警方目前正在聯絡翁婦家人，並釐清車禍原因及肇責。