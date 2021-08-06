根據美國智庫刊出的一項新報告，中國已將民用渡輪改裝用於軍事兩棲作戰，可能有助於在犯台等突發事件中大幅提高兩棲攻擊能力。

美國「國防新聞」（Defense News）網站報導，美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）中國海事研究所（China Maritime Studies Institute）講師甘迺迪（Conor Kennedy）上月在美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）的「中國簡報」（China Brief）中發表這份報告。

報告說，自2019年以來，中國遠洋運輸（集團）公司的1萬5560噸級滾裝式貨輪「棒棰島號」，已配備經過改裝的坡道系統，能夠在近岸讓兩棲裝甲車上下船。

這項能力意味著此船可以在沒有專用港口設施的情況下讓車輛上下船。

甘迺迪表示，儘管在海上使用坡道「充滿挑戰」，採用這項系統反映了中國工程師和航運業者對自己技術方法可行的信心。分析指出，液壓系統和支撐臂的結合使用，意味著新坡道更能因應輕級海況。

新美國安全中心（Center for a New American Security）兼任資深研究員許卡特（Thomas Shugart）表示，中國人民解放軍致力把民用渡輪當作兩棲運輸工具，是試圖將中國世界級商船整合到兩棲攻擊部隊的一環。

他還說，如果成功，中國「可能會大幅增加（跨台灣海峽）海運能力，消除侵犯台灣的主要障礙之一」。