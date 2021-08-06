納豆（左起）、黃豪平以及王少偉一起闖關。（台視提供）

台視周六外景實境競賽節目《綜藝3國智》7日晚8點播出最新一集，邀請「梓梓」董梓甯及「啦啦隊女神」孟潔，為節目增添色彩。本集改採團體賽制，只要集體過關，每贏得一關當集就能調薪1％，共有六關。不過遊戲的難度也不小，像是兩人一組丟接光碟片，董梓甯小心翼翼將光碟片一片片丟到對面，由於平衡難以掌握，孟潔接的很辛苦，可惜兩人在限時內沒有進帳，影響所有人加薪權益。

主持群雖然內心有點著急，但卻不忍苛責，在一旁鼓勵：「沒有關係，至少畫面很好看！」而兩位美女來賓依舊不放棄，在之後的關卡，即便要用絲襪套頭，也仍欣然應戰。孟潔拿了絲襪便往頭上戴，五官因為壓力擠壓變形，眼睛都快睜不開，形成詭異的畫面，孟潔戴著絲襪狂甩頭，最後一頭秀髮也弄亂，讓人看了又心疼又好笑。

節目推出團隊「KTV團隊賽」，王少偉一開始自信滿滿，指著自己、威廉、董梓甯及鯰魚哥表示：「我們穩贏的啊！4個歌手耶！」鯰魚哥曾發表過不少音樂作品，歌喉不錯，卻顯得有些心虛，遲遲不願意舉手，想逃避話題，王少偉便開玩笑說：「過氣的也算啦！」

納豆之前曾與女友依依，和浩子合作一首歌曲，讓他又多了一個歌手身分，聽到王少偉的發言，便激動表示：「最近有音樂作品的人是我耶！」強調自己勝算也不小。王少偉也立刻反虧：「你好意思講，上次用你的歌出題，還忘記歌詞！」納豆隨即清唱兩句表示自己還是有實力的。