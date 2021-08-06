新北林口及桃園龜山近年來新建案增加，人口成長、交通量需求大增，造成林口交流道常塞車，為紓解車流，林口交流道南北增設2座高架匝道去年12月定案， 7月30日獲行政院核定通過，計畫總經費26.42億元，預計2025年完工通車。

新北市交通局表示，高公局林口交流道改善工程將設置南出、北入匝道，並增設往林口南出右轉專用車道及林口A、B交流道間南出南入與北出北入交織立體改善工程，國道1號林口A南出匝道因增設匝道協助車流分流，交通量有所減少，新增南出左轉龜山地區匝道可協助原匝道分流約31％的交通量、北入匝道可協助原匝道分流約30％的交通量，而文化一路與林口A南出匝道口整體路口服務水準由E級提升為C級。

位於桃園市龜山區及新北市林口區交界的林口交流道南下A出口匝道塞車嚴重，車流5成左轉桃園龜山文化一路，但因跨越橋空間不足，加上有許多重車出入，尖峰經常嚴重回堵，不僅左轉不過去，連右轉、直行車輛也一起塞，動彈不得。為解決車輛回堵問題，新北市、桃園市與交通部多次開會，去年12月定案增設2座高架匝道，以解決林口、龜山交通問題。

新北市議員蔡淑君表示，林口交流道長期交通雍塞是林口人的痛，不管是出城或回家都會塞在這路口，這樣的情況自2013年起就開始，如今規劃做高架匝道做車輛分流，有助於紓解當地交通。