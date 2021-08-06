核酸檢測車內配備多項「高科技裝備」，可為檢測提速。（長江日報）

一輛小客車開進社區，居民只需含住車窗外的一次性檢測嘴，就能任由機器手臂自動採樣，樣本在車廂內完成檢測，45分鐘即可出具檢測結果。5日，湖北出動首輛移動核酸檢測車馳援全民核酸檢測，東湖路社區36歲的吳女士現場拿到陰性檢查結果，開心不已。

★機器人採樣，動作更輕柔

《武漢晚報》報導，這輛移動核酸檢驗車車身為亮黃色，設置有人工取樣和機械取樣窗口，取樣後直接在車內完成檢測，能在45分鐘內得出檢測結果。

上午11時，移動核酸檢測車調試完畢，半小時後，在社區工作人員的指引下，前來參與核酸檢測的居民在車輛前有序排隊，依次在車外完成核酸檢測。

首個完成檢測的吳女士，當天嘗試了機械採樣。她在窗口前含住一次性檢測嘴，穿著防護服的工作人員在車廂內通過電腦操縱，採樣機器人的機械臂將咽拭子精準地伸入吳女士口中，旋轉取樣。半分鐘後完成取樣，取得的咽拭子樣本被快速減毒，置入全集成檢測芯片，放入車載檢測儀。

45分鐘後，吳女士拿到核酸檢測結果：「陰性」。吳女士說，她此前做過幾次核酸檢測，與人工採樣相比，機械採樣的動作更輕柔、力道更均勻，不適感明顯減輕，「而且能夠現場拿到結果，非常便捷」。

「採樣機器人可用紅外線自動探測採樣對象的口腔狀況，定位好採樣的部位，根據預定程序，結合實際情況來採樣。」武漢大學中南醫院檢驗科主任李一榮解釋，它還能降低操作人員的感染風險及樣本間發生交叉污染的風險。

★高科技核酸檢測車，價值340萬元人民幣

李一榮介紹，這輛移動核酸檢測車全稱是「新冠檢測移動實驗室」，價值340萬元，車上搭載了全自動、便攜式一體化新冠病毒核酸檢測系統，將全部實驗步驟集成到全封閉的芯片實驗室中，同時搭載咽拭子採樣機器人、快速減毒儀和5G檢測直報系統，從開始檢測到結果出爐只需要45分鐘，居民可以隨到隨檢，大大提高核酸檢測的效率。

車輛為居民完成檢測後，檢測結果通過5G通信系統實時傳到醫院的核酸檢測實驗室，審核後上報武漢市衛健委的核酸檢測系統。

「一旦出現這樣的假設場景，『核酸檢測車』就能大顯身手，比如：社區發生聚集性疫情，需要盡快做核酸檢測，區分出需隔離的人群；或是醫療條件相對較差的縣鄉村突發意外，需要盡快做核酸檢測後開展診療。」李一榮說，醫院擁有的移動核酸檢測車和移動CT車、移動疫苗接種車，在需要時可以迅速反應組成「戰地醫院」，為疫情防控、應急救治等提供有力支持。

根據測算，移動核酸檢測車每天可以完成600人次的檢測，為武漢市全民核酸檢測提供有力支持。中南醫院表示，作為全省最早進行新冠病毒核酸檢測的單位，該院目前日檢測量可達1萬人次。