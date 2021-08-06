國內新冠肺炎疫情趨緩，不過近來在印度變異株（Delta）的侵襲下，亞洲許多國家也擋不住疫情衝擊。北市聯醫整合醫學照護科主治醫師姜冠宇今在臉書透露院內會議心得，表示高層預估下波疫情可能在1-2個月後來襲，高峰恐是萬華經驗的1.5倍。姜冠宇表示，政府開放混打的速度太慢，醫護是最容易接觸變異株者，若再不開放，一旦有人染疫，就會折損照顧人力。

姜冠宇表示，亞洲許多國家已經守不住Delta，醫院高層的推估其實是有跡可循的，畢竟台灣疫苗覆蓋率不足，既然別的國家會發生，台灣也有可能發生。如今2劑疫苗的接種已經逐漸退守為避免重症，在大國搶打第3劑之下，接下來也必然會發生疫苗供貨不穩、延遲交貨、產能不足的問題。

「政府的混打速度太慢了 」，姜冠宇表示，醫護人員接種疫苗已久，且一開始還只有AZ可打，反而後面施打的民眾等到莫德納。醫護人員是最容易接觸變異株者，需要充足的保護力，若政府再不開放，一旦有人染疫，就會折損照顧人力。

姜冠宇認為，疫情時代已不是一個可以通融保守的時代，政府的決策還是要有膽識，建議提早為接種第3劑做準備，推動「洗牌式混打」，若接種第3劑還要考慮和前2劑同廠牌，這樣的舉動未免太累、不方便，因此若要接種第3劑，就必然是要混打。

此外，為了防止家戶內的感染，姜冠宇呼籲家庭要準備好一人一室的預備空間，且需有獨立的衛浴。一旦疫情再來，病房與檢疫旅館量能不足，就需要像是美國那樣的居家隔離觀察，預先做好這樣的準備是最好的。他也提醒民眾回到家絕對需要先把自己清洗乾淨，再和家人互動。

至於國產疫苗，面對越來越困難的第3期臨床試驗場域，姜冠宇認為免疫橋接將是短期不得不採取的信仰工具，能做的是釋出更多數據來阻卻疑慮，國外的疫苗curvac研發失敗，而高端、聯亞如何避免這前車之鑑，是需要以淺顯清楚的方式來說明的。疫情時代，各國都會有政治紛擾，要做事情的還是一樣，先決要件就是透明，才能步伐一致，為後疫情時代開路。