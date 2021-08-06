高雄市一名人妻小如（化名）發現丈夫外遇，甚至與另外一名女子小靖（化名）13次出遊，拍下多達10部性愛影片，憤而提告求償精神撫慰金。一審判小靖要賠35萬元，案經上訴，高雄高分院改判需再賠20萬，總計55萬元。

判決書指出，小如主張，丈夫於2019年開始與小靖有不正當的關係，還提出離婚要求，她更發現，丈夫與小靖出遊時拍下的各式影片與照片，分別紀錄下高達13次的出遊地點於時間。

此外，小如還發現丈夫與小靖合拍了10部性愛影片，讓她深感遭背叛，不滿小靖明知道其丈夫已婚，仍與其外遇交往與通姦，憤而向法院提告，求償300萬元精神撫慰金。

對此，小靖辯稱，人夫不停對她說甜言蜜語，還向她表示與妻子感情不好，一直在談離婚等，至於性愛影片部分，小靖稱那是屬於他們的私密影片，原本存於人夫的電腦中，並有密碼保護，反控小如以不明方式取得證據。

一審時，橋頭地院依相關證據，採信小如的說詞，判小靖要賠35萬元，案經雙方上訴，高雄高分院再次審酌證據與雙方經濟能力等，判定小靖的行為造成小如精神痛苦甚鉅，判要再賠20萬元，總計需賠55萬元精神撫慰金。