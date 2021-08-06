江蘇省揚州市6日召開疫情防控第8場新聞發布會。揚州市衛生健康委員會副主任王勁松通報稱，5日0-24時，揚州累計報告本土確診病例220例中，有重型14例，危重型2例。重症以上比例，較源頭南京、與南京傳播鏈衍生的張家界旅遊鏈病例都高。疑與揚州染疫者年齡偏高、多從各地棋牌室擴散有關。

據通報，截至目前，揚州共有高風險地區1個，中風險地區66個。通過對病例流行病學調查，已排查出密切接觸者和次密接7037人，均已按照有關規定進行隔離管控。

正處於疫情集中爆發期的揚州，備受公眾關注。自7月28日2人被診斷為新冠肺炎確診病例以來，揚州發現疫情已經進入了第10天。在此前9天，第3天（7月30日）的新增病例數開始突破兩位數，並呈上升之勢，於8月2日迎來一個高峰，新增確診病例數達到40例，之後的8月3日至4日，分別為32例、36例，可8月5日病例數達到58例。也就是說，最近連續4天都都在高位增長。

《新華日報》報導，南京疫情已趨緩向好、總體可控，揚州疫情處在集中爆發期，「要舉全省之力給予支持，儘快清底數、嚴管控」。

由於揚州此次疫情源自棋牌室，被感染的人群以老年人為主，因而出現了10多例重症、危重症病例，為患者救治帶來較大的挑戰。

揚州此前的確診病例均已轉運至南京定點醫院（南京市公共衛生醫療中心）救治。

王勁松指出，截至8月5日24時，揚州市三院新採購儀器設備401台，該院6號樓全部改造到位，現有重症ICU床位16張、普通ICU床位48張、普通床位164張，氧氣儲存15噸，完全具備接收新冠患者的條件，首批患者已轉入收治。

同時，揚州對揚州大學附屬醫院組建的一支重症醫療隊，市直醫療機構、寶應縣、儀征市共同組建的一支普通醫療隊進行了集中培訓，隨時待命進駐隔離病房。