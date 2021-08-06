美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）今天再次展延他們的兩劑型COVID-19疫苗在美申請緊急使用授權，將等到10月後再提出，但仍預期今年內前進中低收入國家市場。

路透社報導，Novavax原本將在今年第3季向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗緊急使用授權（EUA），如今料將延至第4季才提申請。

諾瓦瓦克斯股價在今天的盤後交易下跌7%。

諾瓦瓦克斯公司執行長爾克（Stanley Erck）接受路透社訪問時說：「這攸關完成驗證工作」，需向FDA展示疫苗在製造過程中的連貫性；他還說其他國家的藥政機關對Novavax疫苗申請EUA展現更積極態度。

Novavax表示，他們已向印度、印尼、菲律賓申請疫苗緊急使用授權。

爾克在Novavax線上投資人季報說：「在初期我們的疫苗以提供低收入國家為優先，我們在當地將可支援供應嚴重不足的首劑施打。」

儘管疫苗有可靠的臨床試驗數據，但Novava已落後輝瑞（Pfizer）、嬌生（Johnson & Johnson）等競爭對手，且一再延後相關申請期程，同時還因原料和生產設備問題無法加速生產。