全國7月27日降為二級警戒後，運動場館解封，但有民眾投訴，台北體育館1樓桌球場用地迄今仍未開放租借，原因竟是變成了「公文收發及洽公處」，要到9月1日才開放，讓民眾覺得莫名其妙。北市議員陳怡君接獲陳情，痛批北市府漠視民眾權益，解封根本玩假的，要求盡速開放，讓民眾恢復正常生活。

陳情人指出，疫情爆發前，他都到南京東路上的台北體育館1樓租用桌球場打球，但自5月15三級警戒以來，因場館封閉而無法打球，不過疫情期間他仍多次成功在網路上預約租用場地，直到前往館場時才發現，原本桌球場地因疫情關係，已變成「公文收發及洽公處」。

陳情人表示，過去他都是在網路上預約後，打球當天再到場館刷悠遊卡扣款即可，5月中旬疫情爆發後，他仍舊可在網路上成功預約，但卻無法進入場館，自然無法完成扣款，但因場館規定若2次預約後無扣款行為，即會遭鎖卡，因此他想上網取消預約時，卻發現網路入口已經異動而無法執行，他也就遭到鎖卡處分。

陳情人說，自疫情爆發以來，他都無法打球，好不容易等到7月13日疫情降級解封，正開心可恢復打球之際，卻發現桌球場地還是沒有開放，7月27日又降為二級警戒，市府也說已解封，但事實上卻根本沒解，桌球場居然要等到9月1日才開放租借，讓他相當扼腕，覺得體育館解封根本是騙人。

陳怡君表示，市府在疫情期間封閉場館時，未能同步更改網路頁面暫停預約，讓民眾一再白跑，還一再慘遭鎖卡，徒增困擾；而疫情自7月13日微解封迄今也已3周，但桌球場地卻仍封閉做為「公文收發及洽公處」使用，民眾要苦等到9月1日才能再度開放，她要求體育局應盡速協調委外業者，在依循運動館營運指引下早日開放，讓民眾恢復正常生活。