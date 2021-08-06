行政院規畫發放「振興五倍券」，刺激內需消費帶動經濟，但在野黨質疑發放振興券效果有限，應該直接發放現金，才能達到紓困兼振興的效果。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，在疫苗覆蓋率不足情況下，現在發放振興券，可能會造成群聚風險，並不適宜，目前還在紓困階段，呼籲政府排富發現金，而不是怕人民存錢當藉口，堅持不發現金要發振興券，這是找議題掩護施政不力。

邱臣遠指出，今年疫情百工百業受創嚴重，許多中小企業主無法預估虧損被迫停業，勞工面臨失業的情況，民眾黨團調查發現，民眾現在最大的經濟壓力已經來到基本生活受影響，包括飲食三餐、水電瓦斯費和房租、各項貸款，其中多數需要以現金繳納。

民進黨政府堅持發放振興券，否決外界發放現金的建議，理由是怕人民把錢拿去存，無法達到振興消費的目的，邱臣遠痛批，現在怕人民存錢不花，現實是人民失業沒錢花，難道振興券就能保證變成振興百工百業的魔術券嗎？去年已證明根本沒效益，呼籲民進黨政府不要一意孤行。

邱臣遠說，今年疫情對百工百業衝擊不同，而且許多民眾領不到紓困方案，但確實有需要紓困的需求，因此，民眾黨團主張排富發現金，意指排除綜所稅率30％以上的民眾，每人發放現金1萬，而不是發放振興券，對連1000元都拿不出的民眾情何以堪。

邱臣遠強調，目前還在紓困階段，且國內疫苗覆蓋率仍不足，去年發放振興券已有衍生行政成本跟紓困之亂前車之鑑，呼籲政府不要再堅持發振興券，盡快排富發現金，才是目前的當務之急，盼政府擬定政策能夠傾聽民意。