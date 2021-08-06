詹姓男子與黃姓友人共同在高雄林園租屋製造安非他命，正當提煉毒品先驅原料甲基麻黃鹼素時，被警方逮捕查扣料甲基麻黃鹼素約100公克及一批原料和製毒工具。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

詹姓男子與黃姓友人共同在高雄林園租屋製造安非他命，正當提煉毒品先驅原料甲基麻黃鹼素時，被警方逮捕。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

40詹姓男子與黃姓友人共同在高雄林園租屋製造安非他命，正當提煉毒品先驅原料甲基麻黃鹼素時，被警方逮捕，查扣料甲基麻黃鹼素約100公克及一批原料和製毒工具；詹嫌表示，欲趁疫情撈一筆，並趁近日豪雨連夜趕製，沒想到還沒製成就被逮捕。

左營分局偵查隊、屏東縣政府警察局刑警大隊及林園分局接獲線報指出，有一名綽號「侖仔」的男子，涉嫌於大高雄及屏東地區製造二級毒品安非他命，經蒐集相關事證後，報請屏東地方檢察署檢察官鍾佩宇指揮偵辦。

專案小組經數月跟監蒐證後，見時機成熟，於8月2日持搜索票執行搜索，現場逮捕詹姓嫌犯及42歲黃姓嫌犯，當場查扣甲基麻黃鹼素（四級毒品成品）約100公克、製毒工具一批及第四級毒品先驅原料（甲基麻黃鹼）1桶約50公升等證物。

警方調查，詹、黃2嫌係以收購大高雄、屏東感冒藥錠為原料，提煉成麻黃鹼方式進而製造二級毒品安非他命，欲趁疫情、暑假期間大撈一筆，並利用近日大雨滂沱掩人耳目連夜趕製，未料詭計不成即遭警方破獲逮捕，全案依違反毒品危害防制條例第4條，移請屏東地檢署偵辦並聲押獲准。

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