今天是日本廣島遭原子彈轟炸第76週年，聯合國「禁止核武器條約」今年1月生效，但唯一被原子彈轟炸過的日本卻未簽署。廣島市長今天在和平儀式上再次疾呼日本應儘速參與。

日本放送協會（NHK）報導，廣島市和平公園上午8 時舉行和平紀念儀式，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年儀式與去年一樣縮小規模，出席者約800人，不到例年出席人數的1成。

出席人員包括受難者代表、罹難者家屬代表、日本首相菅義偉及83國人員代表；還有2名是因近期「黑雨」判決勝訴、終於被政府認定為原爆受害者的民眾。

廣島原爆亡者慰靈碑納入過去一年間死亡或確認死亡的4800人名單，讓廣島原爆逝世人數達32萬8929人。

紀念儀式在76年前原子彈投下的日本時間上午8時15分，出席人士集體為罹難者默禱。

廣島市長松井一實在紀念儀式上宣讀和平宣言，指出人類不可能與無差別殺人的核子武器共存，今年1月聯合國「禁止核武器條約」生效，呼籲日本政府應儘速簽署禁止核武器條約，作為擁核國與非核國間的橋梁。

聯合國2017年通過「禁止核武器條約」，在達成須50國批准才能生效的條件後於今年1月生效實施。但美、英、法、俄、中等主要擁核國，及唯一被原子彈轟炸過的日本都沒有參與。

松井一實連續幾年都在和平紀念儀式上公開呼籲，日本政府應儘速簽署禁止核武器條約；不過菅義偉一如往年，在致詞時未觸及此事。

菅義偉致詞時僅說，為促成裁減核武，日本政府有必要在不同立場的國家間擔任溝通橋梁，採取實際的對策並不屈不撓地持續進行，也有必要維持與強化防止核武擴散。

另外，松井一實也在致詞中提及，日本政府放棄對黑雨判決上訴，對於原告以外曾經歷過黑雨的民眾，也應盡快提出救濟措施。

對此菅義偉則說，對於與黑雨訴訟原告有相同經歷的民眾，將儘速討論救濟方式。

日本廣島等地民眾自訴因廣島原子彈爆炸降下「黑雨」使健康受損，但因為不是居住在中央政府劃定的「特例地區」，無法獲得救濟，要求政府應認定為原爆受害者，法院二審皆獲勝訴。日本首相菅義偉7月26日宣布政府不再上訴，認定原告民眾屬於受害者。