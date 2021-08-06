台灣運動好手在此次的東京奧運中屢創佳績奪牌，也讓國內掀起一股「東奧熱」，台鐵原本想趕搭這股熱潮，在與「東奧」發音相同的「東澳站」舉辦快閃活動，但又因配合防疫而緊急取消，導致一些專程前往的民眾失望而歸。

台鐵宜蘭運務段在5日晚間9點左右發布新聞稿，從6日上午8時起，將在與「東奧」發音相同的台鐵「東澳」站舉行應援奧運快閃活動，在活動期間購買當日以「東澳站」為起站的

乘車票，即可在東澳站兌換紀念月台票卡，東澳站同時也準備了金牌拍照手板，讓大家也能一圓「東澳金牌」夢。

不料才過了兩個小時，宜蘭運務段又通知媒體說，因為考量疫情期間應該要避免民眾群聚，以免造成防疫破口，緊急決定暫緩辦理《帶老爸來東澳拿金牌》快閃活動」，但此時已

經是深夜11點，大部分民眾多已入睡，導致此一緊急通知讓許多想參加活動的民眾沒有接收到。

6日上午果然有民眾興致沖沖地專程前往東澳站要參加這場快閃活動，除了要拍照打卡，更想要換取東奧紀念月台車票，但到了車站才發現車站門口張貼著活動取消的告示。

但為了避免民眾空手而歸，東澳站人員仍決定採取人數管制方式，開放民眾出示證件後入站，並且捧著特製的超大「東澳金牌」與東澳站的站牌合照留念，配合東奧的熱度，讓自

己也能體驗一下「東奧奪金」的樂趣。