台灣高球女將李旻。（季志翔攝）

東京奧運女子高球6日進行第3輪賽事，台灣女將徐薇淩以平標準桿的71桿繳卡，三輪打完總桿數209（-4）桿、並列第20；李旻則是揮出72（+1）桿，排名並列第25名。

前兩輪打完，徐薇淩、李旻同並列第11名，今天進行第3輪賽事，徐薇淩狀況起伏，前9洞吞下3柏忌、抓2隻小鳥，轉場後再進帳2隻小鳥、吞1柏忌，總計該輪小鳥、柏忌各4，排名也下滑至並列20。

另名高球女將李旻狀況也不盡理想，前9洞表現平平，僅抓下1隻小鳥、無失誤，但轉場後在第15、18洞吞下柏忌，以72桿作收，排名下滑至並列第25。

而暫居領先榜的仍是美國「長腿正妹」奈莉柯達（Nelly Korda），她前三輪分別揮出67（-4）、62（-9）、69（-2）桿，連3天以紅字繳卡，目前以總桿數198-（15）桿領先群雌，領先第2名的印度好手阿修克（Aditi Ashok）3桿。