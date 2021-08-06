日系外資喊讚，金可-KY(8406)多頭喜笑顏開，尾盤股價強漲4%左右。

日系外資表示，金可-KY在大陸隱形眼鏡市場競爭力強，外加在日本及大陸的ODM及OEM機會提升，預估金可-KY2020~2023年營收年複合成長率將達16.5%，獲利年複合成長率將達19.5%，決定調高評等至「買進」，目標價調高至288元。

日系外資在最新出爐的報告中表示，看好股價具投資價值，決定將評等由原先的「優於大盤表現」調高至「買進」，目標價由162元調高至288元。