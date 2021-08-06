航運三雄長榮、萬海及陽明股價在7月初站上歷史新高，沒想到隨著長榮、陽明接連進入處置後，股價出現劇烈回檔，短短1個月重挫超過43%，讓不少投資人哀鴻遍野。有趣的是，在長榮股價創新高來到224元當天，網路聲量也改寫新高紀錄，但就在隔天被列處置股開始下殺後，聲量也跟著走跌，此外，集保所數據也顯示該周長榮股東人數暴增逾4萬人，交易熱度相當高，網路討論聲量似乎也成為判斷散戶進出的意願依據。

長榮股價在7月6日衝上收盤新高價224元，不過透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查顯示，前一天（5日），長榮的網路討論聲量就已經飆高，台灣網友聚焦在長榮的討論高達4371筆，範圍包括PTT、臉書及新聞媒體等，當時不少人認為長榮有機會繼續上攻，持續看多航運股。

6日長榮股價創高後，聲量也刷新最高紀錄，即使長榮在7日被列入處置股，每20分鐘搓合一次，受到不能當沖、必須全額交割等限制，還是有網友留言，「長榮會越關越大尾」、「在牢裡繼續飆」、「大哥關不住」等看法，對航運族群有高度信心。

此外，根據台灣集中保管結算所數據，長榮在7月5日至9日的股東人數單周暴增4萬2133人，達到41萬6941人，顯示網路討論聲量成為觀察個股人氣的指標。

沒想到長榮就在進入10天關禁閉後，股價出現劇烈回檔，即使20日出關，股價仍持續下殺，27日跌到波段低點126.5元，暴跌超過43%，網路討論聲量也跟著下跌，航運股的人氣響起潰散警鐘。

至於航運股未來趨勢，據工商時報報導，萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，航運股最大問題不在基本面，而是籌碼過於凌亂，業績優勢也難發揮，因此急漲急跌後進入整理階段是可預期的結果。下波行情浪潮來襲前應有四大指標值得留意，包含成交量萎縮、當沖張數降低、盤中震幅縮小，以及市場負面聲音放大，最主要年底到明年上半年運價並未出現鬆動跡象，仍具投資機會。