台股今(6日)開低走低，電子族群熄火，台積電、聯電、聯發科等權值股走弱，航運股回神，貨櫃三雄收盤漲逾2.5%，終場加權指數收在17526.28點，下跌76.84點，月線失守，成交值3977億元。

美股那斯達克指數、標準普爾500指數周四創新高，台股開盤下跌9.27點，以17593.85點開出，早盤一路震盪往下，跌破月線，也失守17500點，低點來到17469.68點，下跌133點，之後跌幅收斂。

聯電ADR勁揚5.48%，開盤小漲0.1元，以63.5元開出，股價一度往上衝至63.8元，但未突破前一日高點，隨即翻落至平盤以下，低點下探61.6元，終場收在62.1元，跌幅2.05%；台積電以平盤596元開出後翻黑，盤中觸及588元，下跌8元，最後收591元，下跌5元；聯發科開低走低，收936元，下跌25元，跌幅2.6%；售出6吋晶圓廠的旺宏早盤開高來到48元，盤中轉跌，收在44元，跌幅3.19%。

面板股今持續走弱，友達、群創開低走低，友達終場收在21.6元，跌幅有3.14%，群創收在20.05元，跌幅2.67%，彩晶則是一度翻紅，最後收在20.65元，下跌0.1元。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海開盤不久即走揚，盤中一度漲逾7%，長榮終場收在142元，上漲3.5元，漲幅2.53%，成交量也回復至台股成交量第1名，有逾48萬張，陽明收在131元，萬海收在231元，漲幅都逾4%。