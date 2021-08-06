頂灣潭河濱公園地基疑遭水圳沖刷流失，出現直徑及深度約60公分坑洞。（王文吉攝）

連日大雨，台中市潭子區頂灣潭河濱公園地面塌陷破洞，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國6日邀集相關單位會勘。水利署第三河川局研判應是灌溉水圳北屯支線護岸損壞，強勁水流掏空河濱公園地基，農水署台中管理處同意先行覆土填平，將籌措經費搶修，確保民眾休憩安全。

頂灣潭河濱公園是當地居民休憩好去處，潭北里長林俊堂日前接里民通報，指公園地面塌陷，2處洞穴直徑及深度約60公分，他立即放置路障，避免民眾不小心跌落，由於崩塌面積有擴大跡象，趕緊求助台中市議員賴朝國。

賴朝國指出，頂灣潭河濱公園下游北屯支線因施做護岸基腳保護工，因此下游處公園地面沒有任何塌陷，但靠近頂灣潭河濱公園河段護堤長年沖刷，可能造成地基掏空。

為釐清權責，楊瓊瓔邀集相關單位冒雨會勘，她除要求農田水利署台中管理處儘速修補公園塌陷坑洞，以鞏固地基，避免持續流失，並請水利署第三河川局於天候好轉後辦理北屯支線及公園進行非破壞性檢測，趕快找出塌陷原因，才能降低居民擔憂，徹底防止掏空繼續發生。

農田水利署台中管理處承諾，為確保居民生命財產安全，過渡期間會先行施作簡易防護工程；水利署第三河川局也將同步進行非破壞性檢測，找出塌陷發生原因，若是北屯支線護岸損壞而掏空公園地基，將緊急籌措經費搶修。