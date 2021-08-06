美國本土疫情再起，憂Delta變種擴散，繼微軟、蘋果、谷歌日前相繼宣布將重返辦公室計劃推遲到10月後，電商巨擘亞馬遜5日也發出電子郵件給員工，表示將持續居家上班(WFH)，直到明年1月才會重開公司大門，成為最新1家大型科技巨頭，推遲回公司上班計畫。

亞馬遜在電郵中告知，明年1月以前，員工都不必定期回到辦公室，並預定1月3日當周才鬆綁，較之前要求美國和他國的員工應從9月7日當周起，回歸辦公室的時間表大幅遞延，美媒CNBC則報導，消息已獲亞馬遜發言人證實。

據了解，亞馬遜雖將回辦公室計畫一口氣延至明年，但未強制員工接種疫苗，公司方面表示，員工在辦公室內必須佩戴口罩，除非能出示已經完全接種疫苗的證明。

除在西雅圖地區擁有逾7.5萬名員工，亞馬遜在舊金山、紐約、波士頓和洛杉磯等主要城市，也都設有辦事處，而東岸華盛頓特區附近的新園區，也正在興建中。

無獨有偶，微軟日前才宣布將回歸辦公室計畫推遲到10月，並要求員工和訪客進入前出示接種證明；谷歌、臉書除同將上班時間延至10月，也要求回辦公室上班的員工，必須接種疫苗；蘋果則表示，無論疫苗接種狀況如何，門市員工都須配戴口罩。